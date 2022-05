AARTJE TEUNA VERBOOM-MAAT

In loving memory of Aartje Teuna Verboom-Maat who passed away in her 79th year on May 12, 2022. Predeceased by her husband, Teunis Verboom. Loving mother, mother-in-law, sister-in-law, Oma and great-Oma. Loving mother of Teus (Gerie) Verboom, Gerard (Miranda) Verboom, Marius (Serena) Verboom, Elly (Teus) van de Hoog, Aart (Wilma) Verboom, Ria (Peter) Zanen, Herman (Anita) Verboom and Erick (Marlena) Verboom. Sister-in-law of Pietje (Mari) Broer. Oma to Teus (Alexandra), Patrick (Daniëlle), Gwendolyn (Robbert); Gerco (Jonette), Annemiek (Roy), Niels; Marena, Alaina, Arian, Neils, Silva; Arjan (Alexandra), Anita (Simon), Marjolein (Jos), Elseline (Maarten), Teus (Elise), Han; Rémon (Sjardee), Linda; Fleur, Cas; Marisa, Frances; Lily, Alexis, Seth, Theo, Nathaniel, and Maverick. Great-Oma to Charlie, Teusje; Grace; Floortje, Luuk, Gijs; Mees; Fem, Tess; Emma, Daan; Esmee, Geert; and Joël.

Matthew 11:28

Visitation at Island Funeral Home, Little Current, on Thursday, May 19, 2022 at 1 pm. Service to follow at 2:30 pm. Burial at Mindemoya Cemetery immediately afterwards.